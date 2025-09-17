Háború :: 2025. szeptember 17. 18:23 ::

Lavrov: Európának nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál

Nem lehetnek ott az európai országok az Ukrajnáról szóló tárgyalásokon, mert ellenségesek Oroszországgal szemben - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a konfliktus rendezéséről szerdán Moszkvában megrendezett nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

"Európa nyilvánvalóan arra törekszik, meglehetősen szemérmetlenül, hogy helyet harcoljon ki magának a tárgyalóasztalnál, bár az általa vallott álláspont - a revansizmus és Oroszország stratégiai legyőzése - miatt természetesen nincs keresnivalója a tárgyalóasztalnál" - mondta.



— Lavrov 🇷🇺🇪🇺 “Europe shamelessly tries to conquer a seat at the negotiating table, although, given the Europeans' position, they have no business being there”— Lavrov pic.twitter.com/eQcIkS5SAv September 17, 2025

Lavrov szerint Kijev igyekszik elszabotálni Washington konfliktusmegoldási stratégiáját, amely a kiváltó okok felismerésén és megszüntetésén alapul, emellett pedig Ukrajna és Európa arról próbálja meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, hogy hagyjon fel a béketeremtő erőfeszítéseivel.

"Ő (Zelenszkij) lényegében nem akarja, hogy a nyugati józan erők józan politikát folytassanak" - nyilatkozott.

Az orosz diplomácia vezetője azt hangoztatta, hogy az ukrán fél elutasítja az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozó eredményeinek Steve Witkoff fehér házi különmegbízott által adott értékelését.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak azt mondta, hogy az ukrajnai békefolyamat ellenzői szándékosan elszabotálják az alaszkai orosz-amerikai megállapodásokat. Hangsúlyozta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok "teljes körű kapcsolatban állnak egymással, a párbeszéd különböző csatornákon folytatódik".

"El kell érni, hogy az a hatalmas lendület, amely a vezetők találkozóját követően Anchorage-ben keletkezett, valódi megállapodásokká alakuljon át" - nyilatkozott Rjabkov, megjegyezve, hogy ezzel kapcsolatban problémák merültek fel a megállapodások szabotálása miatt.

A diplomata szerint lelepleződött "annak az eurobürokrácia és számos befolyásos európai főváros által követett a vonalnak a lényege, amely teljesen elutasítja a rendezésre irányuló bármilyen szándékot".

Lavrov a kerekasztal-megbeszélésen hangsúlyozta, hogy Moszkva ragaszkodik az olyan biztonsági garanciák elfogadásához, amelyek megfelelnek a Nyugat korábbi, nemzetközi dokumentumokban rögzített kötelezettségvállalásainak.

A moszkvai diplomácia vezetője azt mondta, hogy orosz hadsereg sosem mért csapást a békés lakosságra és a polgári infrastruktúrára.

Ugyanakkor kifogásolta, hogy az ENSZ védelmébe veszi a kijevi rezsimet, szemet hunyva a humanitárius jogot sértő cselekedetei felett. Mint fogalmazott, a világszervezet vezetése egyre gyakrabban áll Oroszország ellenfeleinek oldalára, ami aláássa a szervezet tekintélyét.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti hadifogolycsere jelenleg "szünetel", de úgy vélekedett, hogy a folyamat folytatódhat majd. Megismételte, hogy Moszkva számára a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés a legkedvezőbb megoldás az ukrán válságra.

Az uniós szankciókra kitérve azzal vádolta meg az EU-t, hogy folytatja ellenséges politikáját Oroszországgal szemben.

"Tévesen azt feltételezik, hogy a szankciós politika folytatása befolyásolhatja az Oroszországi Föderáció politikáját" - mondta.

Érvelése értelmében az elmúlt három évben elfogadott 18 korábbi csomag "egyértelműen bizonyította", hogy Oroszország "nem érzékeny ezekre a szankciókra".

Peszkov arról is szólt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "rendkívül pozitívan értékeli a Zapad-2025 hadgyakorlat lefolyását és eredményeit". Azt mondta, hogy Valerij Geraszimov vezérkari főnök azért nem jelent meg Putyinnal együtt a mulinói gyakorlóterepen, mert a "különleges katonai művelet" általános koordinációjával van elfoglalva.

Rjabkov közölte, hogy Oroszország, Fehéroroszországtól elérően, nem hívott meg amerikai megfigyelőket saját területén a hadgyakorlatra.

(MTI nyomán)