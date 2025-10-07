Háború :: 2025. október 7. 18:15 ::

Peszkov: komoly eszkalációt jelentene, ha Ukrajna Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapna

Az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban elfoglalta a Zaporizzsja megyei Novovaszilivszke települést, valamint a donyecki régióban lévő Fedorivkát - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt napban a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó több energetikai és közlekedési létesítményt, valamint üzemanyag- és lőszerraktárakat, három harckocsit és 15 egyéb páncélozott harcjárművet, egy-egy amerikai HIMARS és MLRS, valamint egy román APR-40-es és egy horvát RAK-SA-12-es sorozatvetőt, három irányított légibombát, HIMARS sorozatvetők 16 rakétáját, továbbá 416 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást. Elfogott, pilóta nélküli repülőgép csapódott az éjjel a novovoronyezsi atomerőmű egyik hűtőtornyához, de a robbanás kárt nem okozott. A dróncsapások megszakították Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részének áramellátását. Ez nem befolyásolja a már két hete tartalék dízelgenerátorokról táplált zaporizzsjai nukleáris erőmű működését - közölték.

A Nyizsnyij Novgorod-i régióban lévő Dzerzsinszk ipari negyedénél kedden harminc, pilóta nélküli repülő szerkezetet lőttek le a hétfői húsz után.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangoztatta kedden, hogy komoly eszkalációt jelentene, ha Ukrajna amerikai Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kapna, ez azonban szerinte "nem változtatna a kijevi rezsim helyzetén a frontokon".

(MTI)