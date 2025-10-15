Kedvező jelek vannak arra, hogy több ország, köztük az Egyesült Államok, Kanada, illetve európai és arab államok is készek hozzájárulni a Gázai övezet mintegy 70 milliárd dollárra becsült újjáépítéséhez - jelentette be az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) egyik tisztségviselője.
Genfi sajtótájékoztatóján Jaco Cilliers azt mondta, a két éven át tartó gázai háború nyomán összesen mintegy 55 millió tonna törmelék és rom keletkezett az övezetben, azaz, mint arra rámutatott, "tizenháromszor annyi, mint a gízai piramisok tömege összesen".
Hozzátette: évtizedekbe telhet, amíg a Gázai övezet teljes mértékben újjáépül.
Az UNDP azt is bejelentette, hogy mind ez idáig mintegy 81 ezer tonna törmeléktől tisztította meg a térséget, és a munkálatokat folytatni kívánja.
A pusztítás mértéke a beszámolók szerint az övezet északi részén lévő Gázavárosban a legnagyobb, ahol a háború során a legsúlyosabb harcok dúltak. Az ENSZ Műholdközpontjának (UNOSAT) felvételei szerint a város épületeinek körülbelül 83 százalékában keletkezett valamilyen strukturális kár.
(MTI)