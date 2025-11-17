Háború :: 2025. november 17. 19:21 ::

Kreml: Moszkva érdekelt az orosz és az amerikai elnök mielőbbi találkozójában

Moszkva érdekelt abban, hogy minél hamarabb megtörténjen Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója, amelyet alaposan elő kell készíteni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

"Amint ez a felkészülés befejeződik és létrejönnek a csúcstalálkozó feltételei, reméljük, hogy meg is fog valósulni" - mondta.

"Jelenleg aligha lehet megjósolni, hogy mikor alakulnak ki ezek a feltételek. Bár természetesen mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb létrejöjjenek" - tette hozzá.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington egyaránt tisztában van vele, hogy a két vezető találkozójának eredményessége érdekében alapos előkészületekre van szükség. Mint fogalmazott, minél hamarabb létrejön a csúcs, annál jobb.

Peszkov szerint "militarista és háborúpárti retorika" mind gyakrabban hallható Európában. Azt hangoztatta, hogy Oroszországban nincsenek támogatói a NATO-val való konfrontációnak. "De kénytelenek vagyunk intézkedéseket hozni érdekeink védelme érdekében" - nyilatkozott.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt mondta, hogy Oroszország "rendszeresen válaszol az infrastruktúrát, beleértve az energetikai infrastruktúrát érő ukrán támadásokra. Közölte, hogy az orosz fél "rendelkezik a szükséges potenciállal" ezen csapások hatásának felszámolásához és az olajexport újraindításához.

Beszámolója értelmében Moszkva és Kijev szakértői csoportok szintjén együttműködik a fogolycsere kérdésében. "A tárgyalások folytatódnak, de konkrétumokat most nem fogok közölni" - nyilatkozott.

Kilátásba helyezte, hogy Moszkva "rendkívül negatívan" fog hozzáállni, ha az Egyesült Államok elfogadja az Oroszországgal együttműködő országokkal szemben bevezetendő szankciókról szóló törvényjavaslatot.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek kommentálta Boris Pistorius német védelmi miniszter kijelentését, miszerint a NATO és Oroszország közötti háború 2029 előtt elkezdődhet.

"Most már nincs kétség afelől, hogy ki az agresszor" - mondta a szóvivő.

(MTI)