Moszkva érdekelt abban, hogy minél hamarabb megtörténjen Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök találkozója, amelyet alaposan elő kell készíteni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.
"Amint ez a felkészülés befejeződik és létrejönnek a csúcstalálkozó feltételei, reméljük, hogy meg is fog valósulni" - mondta.
"Jelenleg aligha lehet megjósolni, hogy mikor alakulnak ki ezek a feltételek. Bár természetesen mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb létrejöjjenek" - tette hozzá.
A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington egyaránt tisztában van vele, hogy a két vezető találkozójának eredményessége érdekében alapos előkészületekre van szükség. Mint fogalmazott, minél hamarabb létrejön a csúcs, annál jobb.
Peszkov szerint "militarista és háborúpárti retorika" mind gyakrabban hallható Európában. Azt hangoztatta, hogy Oroszországban nincsenek támogatói a NATO-val való konfrontációnak. "De kénytelenek vagyunk intézkedéseket hozni érdekeink védelme érdekében" - nyilatkozott.
Az ukrajnai háborúra kitérve azt mondta, hogy Oroszország "rendszeresen válaszol az infrastruktúrát, beleértve az energetikai infrastruktúrát érő ukrán támadásokra. Közölte, hogy az orosz fél "rendelkezik a szükséges potenciállal" ezen csapások hatásának felszámolásához és az olajexport újraindításához.
Beszámolója értelmében Moszkva és Kijev szakértői csoportok szintjén együttműködik a fogolycsere kérdésében. "A tárgyalások folytatódnak, de konkrétumokat most nem fogok közölni" - nyilatkozott.
Kilátásba helyezte, hogy Moszkva "rendkívül negatívan" fog hozzáállni, ha az Egyesült Államok elfogadja az Oroszországgal együttműködő országokkal szemben bevezetendő szankciókról szóló törvényjavaslatot.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökségnek kommentálta Boris Pistorius német védelmi miniszter kijelentését, miszerint a NATO és Oroszország közötti háború 2029 előtt elkezdődhet.
"Most már nincs kétség afelől, hogy ki az agresszor" - mondta a szóvivő.
