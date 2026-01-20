Háború :: 2026. január 20. 14:57 ::

Megint sok volt a kokain: Zelenszkij feltételeket próbál támasztani a davosi kiruccanáshoz

Volodimir Zelenszkij keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy elmegy a davosi Világgazdasági Fórumra, amennyiben készen állnak az aláírásra váró dokumentumok, vagy döntés születik további légvédelmi rendszerek biztosításáról Ukrajnának.

Az elnök szavai szerint Davosból olyan jelzések érkeznek, hogy az Ukrajna újjáépítéséről szóló dokumentum már majdnem elkészült. Hozzátette, hogy amennyiben elutazik Davosba, ott bizonyosan találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

"Az Egyesült Államokkal folytatott találkozóknak mindig konkrétumokkal, konkrét eredményekkel kell végződniük Ukrajna megerősítése vagy a háború beszüntetésének közelebb hozása érdekében. Ha a dokumentumok készen állnak, találkozni fogunk" - mondta Zelenszkij.

(MTI nyomán)