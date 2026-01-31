Háború :: 2026. január 31. 18:02 ::

Vasárnapig tart a putyini szívesség

Oroszország az utóbbi egy napban is folytatta az ukrajnai célpontok elleni támadásait, kivéve az energetikai infrastruktúra ellenieket - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A Telegramon közzétett üzenetében a minisztérium azt írta, hogy Ukrajna közlekedési infrastruktúráját és egy lőszerraktárt támadtak.

A tárca azt is bejelentette, hogy az Oroszországot célzó ukrán támadásokat elhárították: 47 drónt és négy siklóbombát semmisítettek meg. Esetleges kárról a minisztérium nem tett említést.

Várhatóan vasárnap folytatódnak Abu-Dzabiban az ukrán és az orosz fél közötti közvetlen tárgyalások. A felek hosszú hónapok után a múlt héten ültek ismét asztalhoz egymással.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő beleegyezett az ukrán energetikai hálózatot célzó támadások ideiglenes leállításába a téli hidegre való tekintettel, a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov azonban pénteken hangsúlyozta, hogy a "korlátozott tűzszünet" csak vasárnapig tart.

Frissítés: Egy donyecki és egy zaporizzsjai települést foglaltak el

Az orosz csapatok elfoglalták a donyecki Toreckoje és a zaporizzsjai Petrivka településeket - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A szombaton kiadott orosz hadijelentés szerint a "különleges hadművelet" övezetében 1205 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Orosz védelmi hatóságok szerint csak Petrivka településén két szakasznyi katonát és tíz harcjárművet vesztettek az ukrán erők.

"Vissza Miamiba"

Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott szombaton Instagram-oldalán jelentette be, hogy a vasárnap esedékes újabb tárgyalási forduló előtt Miamiba utazott. "Vissza Miamiba" - írta, és bejegyzéséhez egy békegalamb emojit is mellékelt, de további részletet nem közölt.

(MTI)