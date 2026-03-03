Háború :: 2026. március 3. 22:26 ::

NAÜ-főigazgató: nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát építene

Nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát építene - jelentette ki kedden Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az X-en.

"Irán nukleáris programjáról szóló jelentéseimben nagyon egyértelmű és következetes voltam: bár nincs bizonyíték arra, hogy Irán atombombát épít, az ország nagy mennyiségű, majdnem fegyverépítésre alkalmas szintre dúsított uránkészlete és az, hogy megtagadja a teljes hozzáférést az ellenőreimnek, komoly aggodalomra ad okot. Ezen okok miatt korábbi jelentéseimben jeleztem, hogy amíg Irán nem működik közre a NAÜ-vel a biztosítékokat illető kérdések megoldásában, az ügynökség nem lesz abban a helyzetben, hogy szavatolni tudja, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál" - írta.

(MTI)