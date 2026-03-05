Háború :: 2026. március 5. 17:18 ::

Készültségbe helyezték az azeri hadsereget

Első harckészültségi fokozatba helyezték az összes azerbajdzsáni fegyveres erőt - jelentette be csütörtökön Ilham Aliyev államfő az azerbajdzsáni biztonsági tanács ülésén, amelyet az Irán felől érkező drónok Nahicseván elleni támadása miatt tartottak.

"Fegyveres erőink, a védelmi minisztérium, az állami határőrség, valamint minden más különleges rendeltetésű erő az első számú mozgósítási készültségi állapotban van, és készen kell állniuk bármilyen művelet végrehajtására" - hangsúlyozta az államfő.

Aliyev hozzátette, hogy Azerbajdzsán ahogyan eddig, a jövőben is megvédi területi integritását. "Ahogyan véget vetettünk az örmény megszállásnak, úgy készen állunk erőinket bármely ellenséges erővel szemben demonstrálni. Iránban ne felejtsék el ezt!" - figyelmeztetett.

Csütörtökön dél körül egy Irán felől érkező drón az Azerbajdzsánhoz tartozó exklávé, a Nahicseváni Autonóm Köztársaság repülőterének termináljára esett, egy másik pedig a Skrabad faluban lévő iskolaépület mellett csapódott be. Az incidens során két civil megsérült.

Az azerbajdzsáni külügyminisztérium elítélte a dróntámadást, és bekérette az iráni nagykövetet.

Az iráni hadsereg vezérkara tagadta, hogy Irán területéről indítottak volna drónt Azerbajdzsán ellen, és Izraelt tette felelőssé az incidensért, mondván, hogy az ilyen cselekmények célja különféle módokon megzavarni a muszlim országok közötti kapcsolatokat.

(MTI)