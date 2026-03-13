Fico aláírásokat gyűjt a Zelenszkijnek címzett leveléhez

Robert Fico szlovák miniszterelnök közzétett pénteken a közösségi médiában egy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnöknek írt levelet, amelyben az ukrajnai kőolajtranzit újraindítását kéri az összes szlovák parlamenti párt nevében. Egyúttal felszólította az ellenzéki pártoknak a vezetőit, hogy ők is írják alá a levelet.

Fico a levélben sajnálatosnak nevezi az "ukrán" elnöknek a kőolajtranzit leállításáról hozott döntését és rámutat: ez Szlovákiának nemcsak gazdasági károkat, hanem komoly logisztikai problémákat is okoz, hasonlóan a gáztranzit egyoldalú leállításához. Kiemeli: az Európai Unió hatályos döntéseinek, illetve az általa adott kivételeknek az értelmében Szlovákia továbbra is jogosult az orosz eredetű kőolajra.

A kormányfő felidézte, hogy az ukrajnai elnök a tranzit leállásának okaként a Barátság kőolajvezeték károsodását jelölte meg. "A rendelkezésünkre álló információk nem támasztják alá a károsodást" - olvasható a levélben. Fico felszólítja az ukrán felet, hogy az a lehető legrövidebb időn belül indítsa újra a területén áthaladó kőolajtranzitot. Amennyiben a Barátság kőolajvezeték sérült, akkor az ukrán fél tegye lehetővé, hogy az Európai Bizottság képviselői megvizsgálhassák ennek a károsodásnak a mértékét - írta. Ezenkívül azt kéri, hogy fogadják el a bizottság ajánlatát az esetleges javítások finanszírozására, illetve Szlovákiának a javítási kapacitások terén tett felajánlását.

A közösségi médiában pénteken közzétett levélen a három kormánykoalíciós pártelnök, Robert Fico, Matus Sutaj Estok és Andrej Danko aláírása szerepel. A szlovák miniszterelnök felszólította az ellenzéki pártok vezetőit, hogy aláírásukkal maguk is csatlakozzanak a levélben írtakhoz.

(MTI nyomán)