Súlyos károkat szenvedett, és nem üzemképes az iráni Hondábnál (Khondab) található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).
A bécsi székhelyű szervezet tájékoztatása szerint független műholdfelvételek elemzése és a létesítményről rendelkezésre álló ismeretek alapján megerősítették, hogy a Hondábnál működő nehézvíz-termelő üzem - amelyről Irán jelezte, hogy március 27-én támadás érte - súlyosan megrongálódott, és jelenleg nem működőképes.
Az IAEA hozzátette: a létesítmény nem tartalmaz bejelentett nukleáris anyagot.
A Hondábnál található kutatóreaktort korábban Arak néven ismerték. Az ügynökség közlése szerint a mostani értékelés műholdképeken, és a létesítményre vonatkozó saját információkon alapul.
(MTI)