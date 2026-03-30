Háború :: 2026. március 30. 07:51 ::

IAEA: üzemképtelenné vált a hondábi nehézvizes reaktor Iránban

Súlyos károkat szenvedett, és nem üzemképes az iráni Hondábnál (Khondab) található nehézvizes rektor - közölte vasárnap késő este a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA).

A bécsi székhelyű szervezet tájékoztatása szerint független műholdfelvételek elemzése és a létesítményről rendelkezésre álló ismeretek alapján megerősítették, hogy a Hondábnál működő nehézvíz-termelő üzem - amelyről Irán jelezte, hogy március 27-én támadás érte - súlyosan megrongálódott, és jelenleg nem működőképes.

Az IAEA hozzátette: a létesítmény nem tartalmaz bejelentett nukleáris anyagot.

A Hondábnál található kutatóreaktort korábban Arak néven ismerték. Az ügynökség közlése szerint a mostani értékelés műholdképeken, és a létesítményre vonatkozó saját információkon alapul.

(MTI)