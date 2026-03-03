Publicisztika, Holokamu :: 2026. március 3. 10:41 ::

Aki levélben írta meg a valóságot az ún. holokausztról a német kancellárnak

Éppen a napokban írtuk Ali Hamenei halálhíre kapcsán, hogy a volt iráni vezető az 1945 óta fennálló judeokrata világrend alapját kérdőjelezte meg, amikor felröppent a hír, hogy a zsidó terror megölhette Irán egy korábbi elnökét, Mahmúd Ahmadinezsádot is. Ezzel kapcsolatban azonban meglehetősen ellentmondásos információk keringtek, és most úgy tűnik, a hír nem igaz, a volt iráni elnök életben van. Ha már viszont előtérbe került a neve, érdemes néhány gondolatot megfogalmaznunk a személyével kapcsolatban. Már csak azért is, mert ha Ali Hamenei kapcsán azt emeltük ki, hogy ellensége volt a zsidó szupremácista törekvéseknek, azt gondolom, Ahmadinezsád kapcsán ez hatványozottabban igaz.



Ahmadinezsád 2005 és 2013 között volt Irán elnöke. Konzervatív, keményvonalas vezetőként vált ismertté, és elnöksége alatt gyakran került konfliktusba a nyugati országokkal. Korábban Teherán polgármestereként tevékenykedett, ahol népszerű intézkedéseivel szerzett támogatottságot.

Elnöksége idején nagy hangsúlyt fektetett az iráni atomprogram folytatására, ami nemzetközi szankciókhoz és diplomáciai feszültségekhez vezetett. Több kijelentése, különösen Izraellel és az ún. holokauszttal kapcsolatban világszerte heves bírálatot váltott ki a nemzetközi zsidóságon és csahosain belül.

Belföldön szociális támogatási programokkal igyekezett erősíteni a szegényebb rétegek támogatását. Második ciklusát politikai viták és a 2009-es vitatott újraválasztása utáni tüntetések árnyékolták be.

Elnöksége alatt és azt követően is rendszeresen hangoztatta, hogy a holokausztot mítosznak vagy legendának tartja, amelyet a győztes hatalmak azért hoztak létre, hogy megalázzák a vereséget szenvedett Németországot, és igazolják Izrael létét.

Sőt, Ahmadinezsád 2006-ban egy német kancellárnak írt levelében kétségbe vonta a holokauszt megtörténtét, azt sugallva, hogy akár kitalált is lehetett a győztesek politikai céljaira, ami különösen erősen felkeltette a nyugat-európai közvélemény és politikusok figyelmét. Az ilyen kijelentéseket több országban (köztük Németországban is) jogi értelemben bűncselekménynek tekintik a holokauszttagadást célzó törvények miatt, és élesen elutasították őket az filoszemita európai vezetők.

Informális szinten még európai hazafias erőkkel is tartott fent kapcsolatot, itt leggyakrabban a német Nemzeti Demokrata Pártot (NPD) szokás felemlegetni. Az NPD politikusai nyíltan dicsérték az iráni elnöknek Izrael ellen irányuló retorikáját és az ellene irányuló nyugati kritikával szembeni hozzáállását.

Például az NPD és más német szélsőjobboldali csoportok honlapjain és kiadványaiban üdvözölték Ahmadinezsád újraválasztását. Udo Voigt, a nacionalista német párt egykori vezetője is hasonló, holokauszttal kapcsolatos tagadó kijelentéseket tett korábban, ami tovább erősítette az ilyen azonosságokat ezen csoportok és Ahmadinezsád retorikája között.

Történelmi pillanat volt, hogy 2006 decemberében Teheránban megrendezték a Review of the Holocaust: Global Vision című konferenciát, amelyet a hivatalos iráni szervek szerveztek. A rendezvényen számos ismert revizionista nézeteket valló személy vett részt Európából és Észak-Amerikából, köztük például David Irving brit publicista és Robert Faurisson francia irodalmár. A konferencia céljaként hivatalosan a holokauszt újravizsgálatát jelölték meg, de a nemzetközi zsidóság által befolyásolt közvélemény és számos kormány ezt egyértelműen elítélte.

Az eseményt az Európai Unió, valamint több európai kormány és nemzetközi szervezet is élesen elítélte, mivel szerintük "a holokauszt történelmi tényének" megkérdőjelezése az antiszemitizmus egyik formájának tekinthető.

Nem csoda tehát, hogy még így is veszélyesnek tartják, és üldözi a zsidó bosszú, hogy már nincs hivatalban.

