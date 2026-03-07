Publicisztika, Háború :: 2026. március 7. 23:05 ::

Bibliai határok, avagy az Irán elleni agresszió valóságos céljai

Amit Izrael és az USA (a kettő persze lényegében egy) cselekszik az utóbbi években, az minden épeszű és jóérzésű emberből mélységes undort vált ki. Immár a demokratikus, humanista, emberjogi álarcot is sutba vágták Donald Trump elnökké választása, illetve a Gázai övezetben megindított népirtás kezdete óta. Mi történhetett? Talán a nyugati birodalom vezetői oly mértékben agymosottnak, ostobának gondolják az uralmuk alatt álló államok alattvalóit, hogy úgy hiszik: immár a látszatra sem kell ügyelniük, mert az „istenadta nép” úgysem fogja fel, mi történik a világban, és néhány hangzatos jelszóval mindenki megvezethető? Netán vesztüket érezve, világuralmuk elvesztésétől rettegve, a sarokba szorított patkány módjára idegesen kapkodnak, és folyamodnak az eszement erőszakhoz? Vagy mindkét feltevés egyszerre igaz?

Úgy hiszem, az idő is sürgeti őket. Az úgynevezett Nyugat uralma a Földgolyó népei felett a végéhez közeledik. Az amerikai elnök kétségbeejtően ellentmondásos megnyilvánulásai nem csupán ostobaságából és szenilitásából fakadnak. Az Irán elleni agresszió magyarázatai a legteljesebb zavart mutatják a globális „elit” köreiben. Egyes amerikai és izraeli tisztségviselők a perzsa állam atom- és rakétaprogramjának megszüntetését nevezik meg a háború legfőbb céljának, mások – esetenként ugyanazok – pedig rezsimváltásról, az „ajatollahok diktatúrájának” felszámolásáról, a „demokratikus Irán” megteremtéséről süketelnek. Amiről egyetlen szó sem esik a hivatalos nyugati – és természetesen magyarországi - fórumokon: az iráni olajkészletek megszerzésének szándéka, Kína és Oroszország meggyengítésére irányuló törekvés, valamint – a legfőbb tabu – Nagy-Izrael megteremtésének régóta dédelgetett terve.

Az elmúlt esztendő második felében – Ukrajna támogatásának szükségessége mellett – másról sem esett szó, mint az USA „új nemzetbiztonsági stratégiájáról”, valamint Trump elnök Grönland meghódítására vonatkozó „nagyszabású” elképzeléseiről. Miként Oroszország Ukrajna elleni támadása 2022. február 24-én egyszeriben véget vetett a Covid-járványnak, úgy az USA és Izrael 2026. február 28-i, Irán elleni agressziója (mely az előbbivel ellentétben tényleg „unprovoked”) a feledés homályába borította Grönlandot, Venezuelát, a Panama-csatornát és az USA „új nemzetbiztonsági stratégiáját”. (Hogy Ukrajnát is feledésre ítéli-e, az még egyelőre kérdéses.) Emlékezzünk csak: az „új amerikai nemzetbiztonsági stratégia” az amerikai nemzeti (és nem a „birodalmi”) érdekek elsődlegességéről, a Monroe-elv felelevenítéséről („Amerika az amerikaiaké”), a „demokráciaexport” égisze alatt idegen államokban végrehajtott beavatkozások számának csökkentéséről szólt. Az Irán elleni katonai csapások aligha illeszthetők be akár a Monroe-elv keretei közé, de a „nemzetállam Amerika” felvirágoztatásának szándékával sem magyarázhatók. A súlyosan eladósodott, ezernyi gazdasági-társadalmi bajtól sújtott Egyesült Államok számára a nyugati félteke nagyobb részére kiterjedő nagyhatalmi szerep talán még biztosítható lenne – akár a másik két birodalom, Kína és Oroszország jóváhagyása mellett. Igen ám, de mi történik Izraellel, ha az USA birodalom látványosan meggyengül, vagy akár csak erejének egy részét megőrizve, visszahúzódik a nyugati féltekére? Kína és Oroszország vajon saját anyagi, emberi erőforrásainak felhasználásával megvédené-e a zsidó államot (pontosabban annak közel-keleti hegemóniáját)? Aligha. És itt kezdődnek a bajok.

Hogy tényleg innen fúj a szél, mi sem bizonyítja jobban, mint Tucker Carlson még februárban sugárzott interjúja az Egyesült Államok izraeli nagykövetével, Mike Huckabeevel . A neves jobboldali influenszer feltette a kérdést a nagykövetnek: támogatja-e Izrael befolyásának kiterjesztését a Nílus és az Eufrátesz közötti terület felett? A keresztény cionista Huckabee nem tagadta azt a hiedelmet, mely szerint Jahve a Nílus és az Eufrátesz folyók közötti földeket Izraelnek ígérte. Sőt, mint mondta, „jó lenne, ha mindezeket a területeket ténylegesen uralnák is”. A nagykövet szavai felháborodást váltottak ki azokban az államokban, melyek egyébiránt az Egyesült Államok szövetségesei. Néhány nappal később az izraeli ellenzék vezetője, Jair Lapid az alábbi kijelentést tette: „Támogatok minden olyan törekvést, amely a zsidóknak nagy területet biztosít, ahol biztonságban élhetnek…A cionizmus a Biblián alapul. A mi küldetésünk biblikus eredetű, Izrael földjének bibliai határai egyértelműen meghatározhatók" – mondta az egyébként állítólag „világi” izraeli politikus.

De valóban van utalás a Bibliában Izrael határaira? Nos, Mózes könyvében (1Mózes 15:18-21) arról olvashatunk, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és a Nílus és az Eufrátesz közötti földet ígérte leszármazottainak. Igen ám, csakhogy Ábrahám leszármazottai nem csak Izsák gyermekei, vagyis a zsidók, hanem másik fiának, Izmaelnek az utódai is: az arabok! Igaz, más bibliai szövegek Izrael földjét az Izsáktól származó izraeli törzseknek ígérik, viszont nincs szó bennük a két nagy folyó közötti területről!

Izrael 1948-ban történt létrehozása óta annektálta Kelet-Jeruzsálemet, kiterjesztette befolyását a Gázai övezet, Ciszjordánia és a Golán-fennsík területére, de Dél-Libanonba is gyakran behatol az „legerkölcsösebb hadsereg”. Az izraeli társadalom és a politikai elit bizonyos köreiben pedig meglehetősen szilárdan gyökeret vert Nagy-Izrael megteremtésének gondolata. Hogy milyen mértékben, arra jó példa többek között Bezalel Smotrich, izraeli pénzügyminiszter esete, aki 2023-ban egy olyan pódiumon mondott beszédet, melyen egy Jordániát Izrael részeként ábrázoló térkép volt látható. Amman hivatalosan tiltakozott, de persze a nyugati világban mindenki befogta a szemét és a fülét. Hogy a kérdés most ilyen mértékben napirendre került, annak a legfőbb oka mindenképpen a világrendszerváltásban keresendő: az USA várható meggyengülése esetén ugyan melyik nagyhatalom vállalja föl Izrael „érdekeinek” képviseletét? Addig kellett tehát cselekedni, és Izrael közel-keleti befolyását a legnagyobb ellenségének elpusztításával elősegíteni, amíg az Egyesült Államok katonailag még a legerősebb hatalom. Persze az USA számára külön nyereség lenne, ha egyidejűleg Irán hatalmas olajkincsére is rátehetné a kezét (lassítva ezzel a hanyatlását), és az iráni olajszállítások felfüggesztésével sikerülne csapást mérnie legfőbb riválisának, Kínának a gazdaságára is. Hogy azután a világot uraló „titkos elit” szándékosan gerjeszti-e a Földgolyó egészére kiterjedő totális káoszt az „új világrend” megteremtése céljából? Egyáltalán nem kizárható. A Jóisten mentsen meg minket a legrosszabbtól.

Gergely Bence