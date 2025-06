Anyaország :: 2025. június 21. 14:03 ::

Ha nincs Vonatinfó, nincs probléma

Leállították a vonatok mozgásának követésére használt Vonatinfót. A térképes szolgáltatás weboldala és a MÁV-applikációba ágyazott felülete egyaránt elérhetetlenné vált szombat kora reggel. A felhasználókat automatikusan az Egységes Menetrend Magyarországon (EMMA) nevű utazástervezőre irányítja át a rendszer – írja a 444 a vasút tájékoztatására hivatkozva.

A Vonatinfó térképein lehetett eddig ellenőrizni, merre járnak éppen a vonatok, és hány perc késéssel közlekednek. A járatokat színes pöttyök jelezték a térképeken. A vonatokat 5 percnél kevesebb késés esetén zöld, 6-14 perc közötti késés esetén sárga, 15-59 perc közötti késés esetén narancssárga, 60 percnél több késés esetén pedig piros szín jelölte.

Az EMMA-ban a járatok nincsenek késésük alapján színezve, és az országban közlekedő összes vonatot sem lehet egyben áttekinteni, mert csak szűk területet mutat az alkalmazás.



Fotó: Zsolnai Péter/Blikk

A Vonatinfó leállítása azért különösen érdekes, mert Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató június 14-én még azt írta a Facebookon, hogy a „több médiumban megjelent téves információ” ellenére a vonatok késéseit továbbra is lehet követni, azokat ugyanis a Vonatinfó rendszerében vezetik. Hegyi azzal is büszkélkedett, hogy korábban ő intézte el, hogy a Vonatinfó minden internetképes eszközről elérhető legyen.

Nem sokkal a Vonatinfó leállítása után a MÁV sajtóközleményt adott ki. Azt írták, az „elmúlt időszak több változása” is indokolttá teszi, hogy egységesítsék a térképeiket. A Vonatinfó és az EMIG weboldalai mostantól egységesen az EMMA-ra mutatnak. Azt ígérték, hamarosan új funkciót is kialakítanak a rendszerben, amivel az átszámozott vonatokat is követni lehet majd. A Vonatinfó legfontosabb funkciójáról, a vonatokat színes pöttyökkel jelző Magyarország-térkép pótlásáról viszont semmit sem írtak.