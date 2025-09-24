Anyaország :: 2025. szeptember 24. 22:20 ::

Kocsis Máté "a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatot" szeretne a Semjén elleni "vérvád" miatt

A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie. Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja a Harcosok órája extrában az "államellenes szervezkedéssé terebélyesedett" Szőlő utcai hamis pedofilügy kapcsán - számol be a Magyar Nemzet.

Az igazságügyi miniszter közzétett egy jelentést, ami néhány részében tisztázza azt, ami az elmúlt hetekben történt – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja a Harcosok órája extra adásának adott interjúban, miután napvilágra került a Szőlő utcai ügy teljes jelentése.

A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogy az a hálózat, ami a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, "professzionálisan és minden ténybeli alapot nélkülözően" hajtotta végre az akciót, hogy a kormány cselekvőképességét akadályozza.

Mint jelezte, Juhász Péter Pál rendőrkézre került, aki nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai nevelőintézet vezetőjeként. – Ez a kormány dobta be a kóterba – tette hozzá. Leszögezte, hogy az összes ilyen ember börtönbe fog kerülni.

Kitért arra is, hogy Kuslits Gábor sokáig egy területi gyermekvédelmi vezető volt, és szeptember 8-án interjút ad a Válasz Online-nak, amiben megjegyezte, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pál tevekénységét. De Kuslits nem mond neveket, majd a szélsőbaloldali Jámbor András országgyűlési képviselő elkezdte fenntartani a témát.

Németh Balázs műsorvezető megjegyezte, hogy "két hét alatt építettek fel egy lejárató hadjáratot". Emlékeztetett: Káncz Csaba volt az, aki bedobta a két politikus nevét, ezt követően jöttek a kötelező celebfelháborodások. Arra is felhívták a műsorban a figyelmet: a Hősök terén tartott tüntetés egyik szervezője, Molnár Áron videót készített, amelyben felerősítette ezeket a vádakat, és hívott tüntetőket a rendezvényükre.

– Kuslics, amikor bemegy a tanúkihallgatásra, megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. A kihallgatáson azt mondja, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét szóbeszédre alapozta, bizonyítékokkal nem rendelkezik, információi egy országosan ismert, befolyásos politikai családtól származnak. Ezt követően Juhász Péter podcastjében megjelenik egy ember, akit Lajosnak hívnak – sorolta a Fidesz frakcióvezetője, aki azt is kiemeli, hogy ott már nem a Szőlő utcáról, hanem Ózdról beszélnek. – Lajos meséli el, hogy Zsolti bácsi ment a gyermekotthonba a műsorba. Itt jött be a Zsolti bácsi – mondta. Kocsis Máté megjegyezte: az ózdi járásban nincs gyermekotthon.

Kocsis Máté azt is elmondta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet kiskorúak börtöne, ahová nem lehet csak úgy bejárni. Leszögezte, hogy a Juhász Péter által kreált hanganyag nem történhetett meg. A frakcióvezető leszögezte, hogy sem az idő, sem a helyszín nem stimmel. Így jutottunk el a múlt vasárnapi celebtüntetésig – tette hozzá.

Mint jelezte, a hétfői parlamenti napon Semjén Zsolt cáfolta az állításokat, miután az ellenzék több képviselője kérdésbe csomagolva szegezi neki az ügyet. Erre Semjén Zsolt reagált, majd beindult egy hiteltelenítési folyamat.

Különösen érdekesnek nevezte, hogy van egy Testbeszéd nevű YouTube-csatorna, amelyen elmagyarázták, hogy a miniszterelnök-helyettes nem mond igazat. Miközben a szakemberek szerint ez egy szakmaiatlan megközelítés.

Kocsis Máté szerint a legnagyobb probléma, ami a jelentés végén derül ki: a titkosszolgálati szál, amelyet Káncz Csaba hozott be. Ennek a folyamatnak a legvégén a Hősök terén való tüntetéssel akartak egy olyan társadalmi feszültséget generálni, amelyre még nem volt példa.

Úgy vélekedett, ezt politikailag és jogi értelemben is meg kell torolni, nemcsak személyi, hanem az államszervezettel szembeni támadásnak is kell értelmezni.

Mint mondta, zajlik egy büntetőügy Juhász Péter Pál ellen, aki ennek az intézetnek a vezetője volt. Baloldali és jobboldali kormányok alatt is voltak magas pozíciói, azt mondták róla, hogy jó szakember, de kiderült, hogy bűnöző. Kuslics szenvedélybetegségekkel küzdött, 2022-ben távozott, majd felhasználják erre a támadásra.

Kocsis Máté jelezte, hogy Jámbor András pofátlan módon azt mondta, hogy nem kellene pletykákra alapuló információkat behozni a Parlamentbe. Összekeveredik a Szőlő utcai intézet a nem létező ózdi gyermekotthonnal. Részt vesz ebben Kuslits, a Loupe társulata, akik tüntetést szerveztek. A jelentés szerint Molnár Áron a gyűlöletbeszéd elleni tüntetést promotáló videón felerősítette az állításokat. De részt vett az ügy fenntartásában a tiszás Vályi István, valamint Káncz Csaba is, majd erre rácsatlakozott Dobrev Klára.

Kocsis leszögezte, hogy Dobrev pontosan tudta, hogy nincs gyermekotthon a Szőlő utcában. Kiemelte, hogy amit most csinált ez a társaság a külföldi titkosszolgálattal, azért felelniük kell. Hozzátette: fel kell tárni Jámbor András múltját, aki kapcsolattartója volt a Soros-hálózatnak.

– A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlássorozatnak kell következnie. Ha ezt a hálózatot nem számoljuk fel, akkor ez a társaság olyan zavargást kelt az országban, amit később lehet, hogy már nem tudunk egy idő után kezelni – tette hozzá.

Kocsis Máté elmondta: kezdeményezni fogja egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, ugyanis szerinte ez az a pont, amikor ki kell mondani, hogy elég volt. Mint mondta, fel kell számolniuk ezt a hálózatot. Hozzátette: nem Semjén Zsolt lejáratásának megtorlása ez, azt majd megtorolja ő. Azt mondta, Charlie Kirköt golyóval végezték ki, Semjén Zsoltot egy vérváddal próbálták. A frakcióvezető szerint a testbeszédes oldal is része ennek a titkosszolgálati műveletnek. Mint mondta, ez nem politikai kérdés, hanem a magyar államszervezet védelmére irányuló egyetlen eszköz. A politika, a jo, és a nyilvánosság eszközeivel is élni kell.

Kocsis felszólította Magyar Pétert, hogy fejezze be az emberek becsapását és hergelését. Leszögezte, hogy mindenkinek felelnie kell, aki részt vett ebben az ügyben. Kiemelte, hogy ezek az emberek destabilizálni akarják az országot, és tudni kell, hogy ez bűn.

A frakcióvezető elvárja, hogy a lebrutálisabban torolják meg, ami történt, minden eszközzel, ami alkalmas a hálózat felszámolására. Szerinte ebből nagyobb baj, akár utcai zavargások is lehettek volna.

– Úgy tartják fenn a vádat, hogy semmi nem stimmel – tette hozzá.

Mint mondta, az igazságügyi miniszter nem most készítette a jelentést, hanem elővette a korábbi hatósági dokumentumokat. A liberális portáloknak a társadalmi feszültségkeltés az érdekük. Kocsis Máté elvárja az összes politikustársától, hogy szálljanak be ebbe a meccsbe, ugyanis oda kell figyelni, hogy ez a hálózat a következő napokban ne tudjon akciózni. A frakcióvezető megígérte, hogy még ezen a héten jelentkeznek új tényekkel, információkkal az ügyről.