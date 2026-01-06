Anyaország :: 2026. január 6. 13:44 ::

Árokba csúszott, és oldalára dőlt egy busz Vácdukán, többen megsérültek

Többen megsérültek, amikor árokba csúszott és oldalára dőlt egy menetrend szerinti busz Vácdukán, a Kossuth Lajos úton, a rendezvényközpont közelében kedden, írja az MTI.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a felborult buszhoz a váci hivatásos és önkéntes tűzoltók érkeztek ki, és egy úgynevezett dugólétra segítségével, amelyet a szélvédőn keresztül eresztettek a jármű belsejébe, sikeresen kimentették az ott tartózkodó nyolc embert. Hozzátette, hogy hat embert a saját lábán sikerült a buszból kimenteni, kettőt pedig hordágyon, hozzájuk mentő is érkezett.