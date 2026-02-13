Anyaország :: 2026. február 13. 22:06 ::

Hétfőn Rubio Orbánnal tart közös sajtótájékoztatót Budapesten

Közleményt adott ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda, melyben bejelentették, hogy a hétvégén Magyarországra látogató Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktorral Budapesten.

Az eseményre február 16-án, azaz jövő hétfőn kerül sor, 11:15-ös kezdettel.

Kedden vált hivatalossá, ami addig csak találgatás volt, hogy az Egyesült Államok külügyminisztere február 15. és 16. között Budapestre látogat, erről az amerikai külügyminisztérium adott ki hivatalos közleményt a hét elején. Ez alapján Marco Rubio először Németországba utazik február 13. és 15. között, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági konferencián (ahol Magyar Péter is képviselteti magát), onnan érkezik Pozsonyba és Budapestre.

Az amerikai külügyminiszter látogatása minden jel szerint kiemelten fontos a Trump-adminisztrációval szövetséges magyar kormány számára: a kormánykommunikáció alapján éjt nappallá téve dolgoznak a Karmelitában az illetékesek azon, hogy a regnáló amerikai kormányzat valamelyik magas rangú tagját Magyarországra csábítsák még a 2026-os választás előtt. Ugyan Orbán Viktor nemrég a Mandiner klubestjén arról beszélt, hogy szerinte az amerikai elnök „tartozik a magyaroknak azzal, hogy idejön”, Donald Trump csak egy Truth Social-bejegyzést osztott meg, amelyben kijelentette, hogy Orbánt támogatja a választáson. Ezzel a magyar miniszterelnök is elbüszkélkedett, ám ennek ellenére is a hivatalos kormányzati megszólalások az utóbbi napokban-hetekben kizárólag arról szólnak, hogy nem tudják, jön-e Trump Budapestre.

A VSquare oknyomozó portál a téma kapcsán azt pedzegette a forrásai alapján, hogy a kormányban most már talán Trump alelnökével, J. D. Vance-szel is beérnék, a lap úgy tudja, hogy a kormány párhuzamosan dolgozik elnök és alelnök Magyarországra hozatalán, Vance-re egyfajta B-tervként tekintenek.

(24)