Aladár és parizeusa egy fenyegető videó miatt retteghet

A DK feljelentést tesz, miután Dobrev Klára és Jakab Péter halálos fenyegető videóüzenetet kapott - közölte a DK sajtóirodája szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint a videót Jakab Péter, a Nép Pártján elnöke osztotta meg a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, hogy egy férfi egy fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára, a DK elnöke és Jakab Péter látható.

Jakab Péter posztjában felszólította a magyar politikai élet vezetőit, hangadóit, hogy "fejezzék be az emberek hergelését, mert ha annak a gyűlöletáradatnak, amit ránk uszítanak, lesz áldozata, azért minden felelősség kizárólag őket fogja terhelni" - írták.

Jakab Péter úgy fogalmazott: amit a videón láthatunk, az nem a szabad véleménynyilvánítás kategóriája, hanem a halálos fenyegetésé. "Természetesen nem ijedünk meg, a szükséges jogi lépéseket megtesszük" - mondta.

Hozzátette: annak az őrületnek ami zajlik, nem a rendőrség és nem a jog vethet véget, hanem kizárólag azok a politikusok, akik a "végletekig hergelik az embereket, akik már-már szektát építenek a rajongóikból, hogy azután a másikra uszítsák őket".

"Lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy a Demokratikus Koalíció engem támogat Miskolcon Csöbör Katalinnal szemben, lehet szeretni vagy nem szeretni azt, hogy mi hiszünk az összefogásban, de halálosan megfenyegetni senkit sem lehet" - mondta Jakab Péter.

