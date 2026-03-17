Megígérték, hogy EU-s pénzen javítják meg a Barátságot, így oldatnák fel Orbán vétóját

Közös nyilatkozatot adtak ki a Barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, António Costa és Ursula von der Leyen.



Ursula von der Leyen és António Costa Brüsszelben 2026. március 3-án (fotó: Dursun Aydemir / Anadolu / Getty Images)

A közleményben a két uniós intézmény vezetője megjegyzi, hogy a január 27-i orosz támadást követően, ami után leállt az olajszállítás a vezetéken, intenzív tárgyalásokat folytattak az érintett felekkel annak érdekében, hogy a Magyarország és Szlovákia felé irányuló olajszállítást helyreállítsák.

Costa és Von der Leyen bejelentette, hogy az EU technikai támogatást és finanszírozást ajánlott fel Ukrajnának a kőolajvezeték helyreállítása érdekében, amit Ukrajna elfogadott. Így a 90 milliárd euró mehetne Ukrajnába, de az olaj érkezése továbbra is kérdéses, mert ugye a javítás ismét "elhúzódhat"...

Mint a közleményben írják:

Kiemelt fontosságú számunkra, hogy szavatoljuk minden európai polgár energiabiztonságát. Ennek szellemében az Európai Bizottság elnöke és az Európai Tanács elnöke továbbra is együttműködik az érintett felekkel a nem orosz eredetű kőolaj közép- és kelet-európai országokba történő eljuttatásának alternatív útvonalain.

Közleményükben megjegyzik, hogy az európai szakértők azonnal elérhetők, így minél hamarabb elkezdődhet a munka a kőolajvezeték helyreállítása kapcsán.

Ezzel véget érhet a kőolajvezeték nyomán kirobbant diplomáciai feszültség Magyarország és Ukrajna, valamint Szlovákia is Ukrajna között. A magyar és szlovák kormány ugyanis azzal vádolta meg Volodimir Zelenszkijt, hogy politikai okokból állította le az orosz olaj szállítását, miközben Zelenszkij szerint a vezeték meghibásodása miatt az technikailag nem oldható meg jelenleg.

A kőolajvezeték miatt később Magyarország és Szlovákia is ellenlépéseket vezetett be, és leállította például a dízelszállítmányokat Ukrajnába, valamint az amúgy sem jó állapotban lévő magyar–ukrán kapcsolatok még inkább megromlottak.

A kőolajvezeték körüli viták miatt Magyarország jelenleg blokkolja az áprilistól államcsőddel szembenéző Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, amiről a tagállamok vezetői még a decemberi EU-csúcson állapodtak meg, és abból Magyarország mellett Szlovákia és a Cseh Köztársaság is kimarad.

Ezzel azonban megnyílik a lehetőség, hogy a csütörtökön kezdődő EU-csúcson Orbán Viktor magyar miniszterelnök feloldja a vétóját, és megkezdhessék a hitel folyósítását Kijev számára.

(Index nyomán)