HVIM: szombaton kellemes hangulatú gyűléseket tartunk Budapesten

Mint ismeretes, a HVIM törvényszerűen, a hatóságok jóváhagyásával gyűlést jelentett be 2025. június 28-ra, a Városháza parkba, ahová (majdnem) mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk szombat délelőtt 11 órától. Töltsünk el együtt egy kellemes, közös délutánt Budapesten, a normalitás elfogadásának és a tradicionalitás védelmezésének jegyében! - írják közleményükben, alább a folytatás.

Ezt a gyűlésünket készül megzavarni a Karácsony Gergely által szervezett Budapest Pride elnevezésű deviánsvonaglás, amit többszörösen betiltott a hatóság. Karácsony Gergely és az általa vezetett csoport jelenleg a törvénytelenség mezején áll és bűncselekmény elkövetésében van, tehát annak rendje és módja szerint megtettük a feljelentést a főpridemester ellen. Szintén feljelentést tett a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Novák Előd (Mi Hazánk).

Szerte Budapesten lesznek programjaink, így számos egyéb helyszínt is lefoglaltunk, mint például az Andrássy utat (még június első napjaiban), a Károly körutat, a Vámház körutat, a Szabadság hidat és még egy sor további közterületet: hidakat, tereket, utakat, rakpartokat. Egy „spártai témájú” területfoglalást is beadtunk, sőt tartani fogunk egy autós felvonulást is! (Ha már úgysem lehet közlekedni Budapesten, reméljük, most lehetőségünk lesz erre is!) Információink szerint a Betyársereg is meg fog jelenni e hazafias gyűléseken, amit mi maximálisan támogatunk, ugyanis szövetséges szervezetről van szó, és ez a nap a barátságokról, emberi kapcsolatokról is szól.

A Városháza parkban (is) mi fogunk gyűlni, és ahogy a Pride-rendezvénysorozatok kapcsán megszokhattuk, mi is Házirenddel készülünk – a lobbisták sokszor ezek be nem tartására hivatkozva indítanak ellenünk eljárásokat… Ezen Házirend természetesen szent és sérthetetlen! A jogi helyzet az, hogy aki nem tartja be a szabályainkat, azt rendőri erővel eltávolíttatjuk, ezért kérjük, hogy csak az jöjjön el, aki az alábbiakat nem szegi meg!

Házirendünk:

Fehér, keresztény (vallásos) és heteroszexuális férfiakat és nőket várunk a rendezvényeinkre. Aki nem ért egyet a tradicionális család fogalmával, a normalitás többezer éves alapvetéseivel, a HVIM céljaival , az nem kívánatos személy a rendezvényeinken, őket a rendezőink felszólítják távozásra, és kizárják a gyűléseink helyszíneiről.

Kérjük a hatóságoktól a Rend fenntartását, a gyülekezési alapjogunk biztosítását és a törvényesen bejelentett gyűléseink megtartásának garantálását, annak a helyszínen való érvényre való juttatását!

Köszönetnyilvánítás:

Köszönettel tartozunk Karácsony Gergelynek, amiért a brüsszelita hetvenhetekkel és harminchárom nagykövetséggel, illetve globális multivállalattal nézhetünk farkasszemet, ezáltal átélhetjük egy valódi szabadságharcban való részvétel élményét! Szombaton találkozunk!

Kelt: Budapest, 2025. június 27.

