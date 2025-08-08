Külföld :: 2025. augusztus 8. 06:52 ::

Ismét rekordot ért el a lakosság csökkenése Japánban

Immáron tizenhatodik éve csökken folyamatosan Japán lakossága, 2024-ben pedig ismét rekordvisszaesést mértek; a belügyminisztérium adatai szerint 2025 januárjára - a kormány népességnövekedést ösztönző intézkedései ellenére - több mint 900 ezerrel csökkent a japánok száma.

A jelentések szerint a szigetország lakosságának száma 2024-ben 120 653 227 fő volt, azaz 908 574 fővel kevesebb, mint az előző évben. A felmérések kezdete, tehát 1968 óta ez a legnagyobb mértékű csökkenés.

Mindeközben nőtt viszont a Japánban élő külföldiek száma: 2024-ben több mint 3,6 millióan éltek a szigetországban, azaz mintegy 354 ezerrel többen, mint 2023-ban.

Az egészségügyi tárca júniusban közzétett adatai szerint a születések száma tavaly először esett 700 ezer alá: kicsivel több mint 686 ezer születést regisztráltak, mintegy 41 ezerrel kevesebbet, mint 2023-ban. Ez 1899 óta a legalacsonyabb szám.

Tavaly közzétett előrejelzések szerint Japán népessége 2070-re 30 százalékkal, 87 millióra fog csökkenni, miközben a lakosság negyven százaléka 65 éven felüli lesz.

A Világbank adatai szerint Monaco után Japán lakossága a leginkább elöregedő, 49,9 év átlagéletkorral. Korcsoportonként a 65 éves vagy annál idősebb japánok a lakosság 29,5 százalékát képviselik, míg a 15-64 évesek 59 százalékot tesznek ki.

A kormány a 2024-es költségvetés részeként 5,3 ezermilliárd jent (12,51 ezermilliárd forintot) különített el a gyermekvállalás ösztönzésére. A szakértők szerint az intézkedésekkel azokra házaspárokra összpontosítanak, akiknek már van gyermekük vagy szeretnének a jövőben gyermeket vállalni.

(MTI)