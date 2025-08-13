Külföld, Háború :: 2025. augusztus 13. 13:26 ::

"Free Palestine!" - trollkodta meg a valószínűleg muszlim légiirányító egy izraeli gép legénységét Párizsban

Felfüggesztettek egy légiirányítót a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert "Free Palestine" szlogent intézett az El Al izraeli légitársaság egyik járatának legénységéhez a velük folytatott rádióbeszélgetés során - közölte a francia közlekedési minisztérium.

French air traffic controller tells Israeli airline El Al pilots Free Palestine on radio during Paris landing. pic.twitter.com/ldn3Lgz5xW August 12, 2025

"A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörtént" - írta kedd este az X-en Philippe Tabarot tárcavezető, hozzátéve, hogy a légiirányítót "újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották".

Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel egy, a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló járaton hangzott el.

"Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz" - hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti "a rádiókommunikáció szabályait, amelynek a légiforgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia", és a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó "köztisztviselői semlegességi kötelezettség megsértését" is kimeríti.

Kedden adminisztratív vizsgálat indult, miután az izraeli légitársaság, az El Al bejelentette az esetet.

A franciaországi zsidó intézmények képviselő testülete (Crif) "elfogadhatatlan incidensnek" minősítette a történteket, amely "megsérti mind a politikai semlegesség követelményét, mind a légiforgalmi irányítótorony és a felszállás fázisában lévő repülőgép közötti kommunikációra vonatkozó biztonsági protokollokat".

(MTI)