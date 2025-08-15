Külföld :: 2025. augusztus 15. 10:09 ::

Ezúttal is meddőnek bizonyultak a globális műanyagszennyezés csökkentéséről folytatott ENSZ-tárgyalások

Nem sikerült megállapodásra jutniuk az ENSZ globális műanyagszennyezés csökkentéséről folytatott genfi tárgyalásain résztvevő országoknak, így az ismét eredménytelenül zárult pénteken - közölték a delegációk tagjai.

Háromévnyi egyeztetést követően a megállapodás szövegéről folyó tárgyalásokat több mint 180 ország részvételével augusztus 5-én kezdték meg az ENSZ genfi székházában. A delegációk csütörtökön egész éjszaka tanácskoztak, ám pénteken kora reggel, a záró plenáris ülésen közölték, hogy nem jutottak konszenzusra a megállapodás szövegéről.

Egyelőre nem világos, hogyan folytatódhat a folyamat.

Az országok megosztottsága a műanyagszennyezés csökkentésével kapcsolatban már szerdán nyilvánvalóvá vált. A megállapodásnak azt a beterjesztett változatát, amely szinte minden kötelező érvényű vállalást eltávolított a szerződéstervezetből többtucatnyi ország utasította el. Végül a péntek reggel benyújtott új verzió sem nyerte el az egyhangú jóváhagyást - közölte a konferencia elnöke.

Az ENSZ eredetileg 2022-re tűzte ki egy olyan egyezmény elfogadását, amely szabályozza a műanyag-felhasználás teljes folyamatát a termeléstől a tervezésig és a hulladékkezelésig, de a témáról a tavaly decemberben a dél-koreai Puszanban tartott konferencia is kudarccal végződött.

(MTI)