Pénzmosás miatt börtönbüntetésre ítélték a korábbi grúz miniszterelnököt

Vádalku keretében ötévi börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélték hétfőn Irakli Garibasvilit, Georgia korábbi miniszterelnökét pénzmosás miatt, miután a volt politikus elismerte bűnösségét.

Garibasvilit tavaly ősszel vették őrizetbe, nem sokkal azután, hogy október végén razziát tartottak számos olyan korábbi köztisztviselő és politikus otthonában, akik fontos pozíciót töltöttek be a kaukázusi ország igazságszolgáltatásában vagy biztonsági szolgálataiban.

A nyomozás adatai alapján a volt kormányfőt azzal gyanúsították meg, hogy éveken át illegális jövedelemhez jutott, amit később hamis vagyonnyilatkozatokkal elfedni, az apja nevére történt fiktív autóvásárlásokkal és ingatlanszerzésekkel pedig legalizálni próbált. A rendőrség csaknem 6,5 millió dollárt (2,1 milliárd forint) foglalt le a Garibasvili lakásában tartott házkutatások során. A nyomozás Grigol Liluasvilinek, a hírszerző szolgálatok volt vezetőjének, valamint Otar Partskaladze volt főügyésznek és további volt tisztségviselőknek az érintettségét is feltárta az ügyben.

Irakli Garibasvili - aki 2013 és 2015 között, majd 2021-től 2024-es lemondásáig volt Georgia miniszterelnöke - a korábbi kormányfőként és a kormánypárt legbefolyásosabb tagjaként ismert milliárdosnak, Bidzina Ivanisvilinek az egyik fő bizalmasaként is ismert Georgiában; mivel ő irányította korábban Ivanisvili alapítványát, bankját és zenei kiadóját is.

(MTI)