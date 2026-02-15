Külföld :: 2026. február 15. 22:57 ::

Őrizetbe vették egy görögországi kekszgyár tulajdonosát az öt ember életét követelő robbanás nyomán

Őrizetbe vették vasárnap a Violanta görögországi sütőipari gyártóvállalat tulajdonosát a cég egyik kekszgyárában három hete történt, öt ember életét követelő robbanás nyomán.

Az 52 éves férfinak a jövő héten kell bíróság előtt felelnie gondatlanság miatt - közölte Hrisztosz Patunasz, a hozzátartozók jogi képviselője.

A robbanás öt ember életét követelte január 26-án a Trikala város közelében található kekszgyártó üzemben. A robbanás oka a nyomozás szerint gázszivárgásra vezethető vissza, amelyet hónapokig nem javítottak meg. A robbanást és az azt követő tüzet egy szikra váltotta ki.

A történtek idején 13 ember tartózkodott a gyárban, és közülük nyolcnak sikerült kijutnia az épületből. A helyszínre 40 tűzoltó vonult ki 13 tűzoltóautóval.

Patunasz szerint az üzemben dolgozók hónapok óta furcsa szagra panaszkodtak. Szerinte a tulajdonos "pénzügyi okokból nem gondoskodott a szükséges javításokról". Mint mondta, a gyanúsítottat elmarasztalása esetén akár életfogytiglani szabadságvesztés is fenyegetheti.

A Violanta legnagyobb gyára, amely évente mintegy 12 500 tonna kekszet, ostyát és egyéb pékárukat termelt, teljesen a lángok martalékává vált.

(MTI)