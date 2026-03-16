Külföld, Háború :: 2026. március 16. 17:08 ::

Irak újra akarja indítani törökországi kőolajexportja egy részét

A kőolajszállításoktól nagyban függő Irak Törökországon át újra akarja indítani kőolajexportja egy részét, amely jelenleg a közel-keleti háború miatt szünetel.

A cél naponta akár 250 ezer hordó olaj exportálása Törökországon keresztül. Ez a konfliktus előtt az Irak által exportált mintegy 3,5 millió hordó olaj töredéke.

A háború előtt Irak a kőolajat a dél-iraki Bászra kikötőjéből exportálta a Hormuzi-szoroson át. Irán azonban a február 28-i izraeli-amerikai támadásokra válaszul gyakorlatilag megbénította a közlekedést ezen a tengeri útvonalon.

Hajan Abdel-Gáni iraki olajügyi miniszter közölte, hogy a szállítások a háború kezdete után két-három nappal álltak le. Az iraki hatóságok a kirkuki olajmezőket a törökországi Ceyhannal összekötő, jelenleg használaton kívüli csővezetéket helyeznék ismét üzembe. A miniszter közölte, hogy a vezetéken befejeződtek a helyreállítási munkák, de egy mintegy 100 kilométeres szakaszt még ellenőrizni kell. Reményét fejezte ki, hogy egy héten belül elvégzik a szükséges próbaüzemet, hogy elindíthassák a napi 250 ezer hordós exportot.

Az olajvezetéket az Iszlám Állam terrorszervezet dzsihadistái 2014-ben megrongálták.

Irak vizsgálja annak a lehetőségét is, hogy napi 200 ezer hordónyi olajat tartálykocsikkal exportáljon Jordánián és Szírián keresztül.

(MTI)