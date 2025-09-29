Extra, Külföld :: 2025. szeptember 29. 11:11 ::

A cigány Angliában is cigány: 16. születésnapján kérték meg Tyson Fury lányának kezét

Menyasszony lett Tyson Fury lánya, Venezuela, akinek mindössze 16 évesen kérték meg a kezét. Egészen pontosan pénteki születésnapján tette fel neki a nagy kérdést bokszoló kedvese, a 18 éves Noah Price, amiről édesanyja, Paris Fury egy videót is megosztott Instagram-sztorijában, sőt később az ifjú menyasszony a gyűrűjét is megmutatta követőinek.

– Összeházasodunk! – írta a jókora ékszerről készült felvételhez a lány, bejegyzése azonban kiverte a biztosítékot az embereknél, akik egyhangúan túl fiatalnak tartják Furyt az esküvőhöz, de szülei pozitív reakciójára sem sokan számítottak.



Fotó: Anthony Devlin / PA Images / Getty Images / Venezuela Fury / Instagram

„Mi történik? Ez a lány 16 éves? És a szülei "annyira büszkék"? Egy alternatív univerzumba kerültem?” – írta egyikük, míg más arra hívta fel a figyelmet, Venezuela épp, hogy betöltötte a 16-ot.

Egy olyan srácot ünneplünk, aki 18 évesen egy 15 évessel járt.



Bár a netezők nem tudnak napirendre térni az eljegyzés híre felett, az ökölvívó és felesége gratuláltak a fiataloknak, s mint írták, izgatottak az esküvő végett.

– Mindketten nagyon fiatalok, de ha tudod, akkor tudod! Még mindig sokkos állapotban vagyok, de nagyon örülök nektek! – fogalmazott a 35 éves Paris Fury.

(Index nyomán)

Korábban írtuk: Egy cigány püfölte el a tizenegy éve veretlen Vlagyimir Klicskót