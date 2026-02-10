Moszkva valóban kapcsolatban áll Párizzsal, ami szükség esetén lehetővé teszi a legmagasabb szintű párbeszéd gyors felújítását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.
"Valóban történtek kapcsolatfelvételek - ezt meg tudjuk erősíteni - , amelyek, ha szükséges és megvan hozzá az akarat, eléggé gyorsan lehetővé teszik a legmagasabb szintű párbeszéd megkezdését. Eddig nem kaptunk semmilyen arra utaló jelzést, hogy ez az akarat meglenne" - mondta Peszkov.
A Kreml szóvivője közölte, hogy Moszkva felfigyelt Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozatára, amely szerint helyre kell állítani a kapcsolatokat Oroszországgal. Hozzátette, hogy Kremlben jó benyomást keltettek ezek a kijelentések.
Macron korábban bejelentette, hogy Párizs helyreállította a Moszkvával való technikai szintű kommunikáció csatornáit. Emellett a párbeszéd helyreállításának célszerűsége, valamint annak szükségszerűsége mellett érvelt, hogy Oroszország bevonásával építsék ki az új európai biztonsági architektúrát.
"Régóta mondjuk, hogy logikátlan, kontraproduktív, és minden fél számára káros lenne a kapcsolatainkat nullára redukálni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Oroszország szerint a párbeszéd fenntartása elősegítheti a legsürgetőbb, legbonyolultabb problémák megoldását.
Elmondta, hogy Moszkva felfigyelt Hakan Fidan török külügyminiszter nyilatkozatára is, miszerint Ankara beléphet a nukleáris fegyverkezési versenybe, ha Irán ilyen fegyverekhez jut. Kifejtette, hogy Moszkva szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének intézményes megakadályozása a nukleáris biztonság sarokköve.
"Úgy véljük, hogy a nukleáris klub összes országa felelősségteljesen fog viselkedni, hogy ne adjon a legcsekélyebb okot sem, és ne engedje meg a nukleáris versenyt és annak bármilyen megnyilvánulását" - hangoztatta Peszkov.
Közölte, hogy egyelőre nincs konkrét dátuma az orosz-ukrán szakértői tárgyalások folytatásának.
(MTI)