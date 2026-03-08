Háború, Külföld :: 2026. március 8. 14:47 ::

XIV. Leó pápa a bombázások leállítását és a fegyverek elhallgatását sürgette

Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, amelyben a nemzetközi nőnapról is megemlékezett.

A pápa mély megrendülését fejezte ki az Iránból és az egész Közel-Keletről érkező hírek miatt.

Hangsúlyozta: az erőszakkal, pusztítással, a terjedő gyűlölettel és rettegéssel az a félelem is párosul, hogy a konfliktus tovább szélesedhet, és a régió további országai, közöttük a szeretett Libanon, ismét instabilitásba süllyedhet.

A katolikus egyházfő a béke királynőjére, Szűz Máriára bízta mindazokat, akik a háború miatt szenvednek, és arra kérte, hogy az emberek szívét a megbékélés és a remény útjaira vezesse.

XIV. Leó pápa azért imádkozott, hogy szűnjön meg a bombák zaja, hallgassanak el a fegyverek, és tér nyíljon a párbeszéd számára, amelyben meg lehet hallani a népek szavát.

A nemzetközi nőnapon a pápa megerősítette a keresztények elkötelezettségét a férfiak és nők egyenlő méltóságának elismerése mellett.

Szolidaritását és imáját fejezte ki azoknak a nőknek, akik gyermekkoruktól kezdve diszkrimináció és erőszak áldozatai.

(MTI)