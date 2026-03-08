Háború, Külföld :: 2026. március 8. 18:31 ::

Szlovénia ideiglenesen kivonta diplomatáit teheráni nagykövetségéről

Szlovénia ideiglenesen kivonta diplomatáit teheráni nagykövetségéről - közölte vasárnap a ljubljanai külügyminisztérium.

A közlés szerint a nagykövet és egy diplomata jelenleg Azerbajdzsánban tartózkodik, ahonnan Szlovéniába térnek vissza.

A minisztérium tájékoztatása szerint a konzuli tevékenységet határozatlan időre felfüggesztették. A segítségre szoruló állampolgárok más európai uniós képviseletekhez fordulhatnak Iránban, illetve kapcsolatba léphetnek a szlovén külügyminisztérium ügyeleti szolgálatával.

A tárca hangsúlyozta: a nagykövetséget nem zárták be, működése az 1961-es bécsi diplomáciai egyezmény 19. cikkével összhangban folytatódik, amely lehetővé teszi, hogy az adminisztratív és technikai személyzet egyik tagja lássa el ideiglenesen a képviselet ügyeit.

A diplomaták kivonását a minisztérium biztonsági intézkedésként jellemezte, amelyet több más európai uniós tagállammal együttműködésben hajtottak végre. A képviselet munkatársainak családtagjai már januárban elhagyták Iránt.

A külügyminisztérium szerint a lépés nem érinti a két ország kapcsolatait és a nagykövetség státuszát. A képviselet kapcsolatban marad az iráni hatóságokkal, és figyelemmel kíséri a helyzet alakulását annak érdekében, hogy a körülmények javulásakor helyreállítsák a diplomáciai jelenlétet.

(MTI)