"Nem mehet a magyarok pénze Ukrajnába"

Nem mehet a magyarok pénze Ukrajnába – hangzott el több kormánypárti híradásokban, ezt pedig maga Orbán Viktor miniszterelnök mondta. Sőt, nézzük csak meg, Orbán Viktor 1 hónappal ezelőtt közzé tett egy videót is erről.

Ehhez képest, mint arról mi is beszámoltunk , nem történt vétó. Csütörtökön délelőtt megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagról. Itt már "kávézás" sem volt, Orbán Viktor is megszavazta az ukránok támogatását.

Mit lehet mindezek után mondani? Pofátlan átverés sokadik epizód? Igen, ez is helytálló, de már nem fejezi ki teljes egészében, mennyire levegővel egyenértékű Orbán Viktor szavának súlya.

Be kell(ene) látnia mindenkinek, aki mást akar hinni, annak is, hogy ez így nem járható út. Olyan szinten erodálódik mindaz, amit a Fidesz állít, hogy most már valóban semmi értelme arra figyelni, mit mondanak, mit ígérnek. A hazudozás vált a fogalomalkotó lényegükké.

Tragikus, fájdalmas abból a szempontból, hogy a Fidesz táborában rengeteg tiszta és őszinte nemzeti érzelmű honfitársunk akad. No, természetesen nem a Fidesz vezetésében. Ők visszaélnek, pénzre és szavazatokra váltják a legszentebb érzéseket, hogy aztán üzemeltethessék tovább ezt a korrupt rendszert.

Olyan történelmi korszakban élünk, ahol nemzetünk jövőjének szempontjából a rossz megoldások éppannyira rosszak, mint a félmegoldások. Nem tudom, volt-e valaha olyan kor, amikor ez még úgy-ahogy elment volna, ez a mostani biztosan nem az. Nincs átjárás, nincs összemosás, szemben állunk a kultúránkat, civilizációnkat megfojtani, elpusztítani akaró globalizmussal, és csakis ez a teljes szembenállás lehet az alapja a nemzeti erők fellépésének. Lehetünk sokfélék politikai közegünkben, de az ellenség előtt nincs hajbókolás, nincs letérdelés. Választani kell: vagy-vagy. Orbán Viktor választott.

Lantos János – Kuruc.info