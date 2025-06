Jelen pillanatban nagy eséllyel az már biztosnak mondható, hogy amit Orbán Viktor hangzatos módon az évértékelőjén kijelentett, hogy az úgynevezett Pride szervezői „ne bajlódjanak a szervezéssel”, mert nem lesz rá szükség, egy újabb hazugság volt.

Már akkor kézzelfogható bizonyítékokat láthattunk, amikor néhány héttel ezelőtt egy mini-Pride-ot lényegében gond nélkül megtarthattak , most pedig arról megy a diskurzus - sokat finomodva a fideszes kommunikáció -, hogy hol lesz. Andrássy út, Kincsem Park? Meglátjuk, de valahol ez már lényegtelen is. Gondolja azt bárki, hogy a tömegkommunikáció, a közösségi média világában ne juthatnának el gyerekekhez is az ott látott képsorok? Továbbá a törvény úgy fogalmaz, hogy tilos a homoszexuális propaganda terjesztése, ez pedig akár az Andrássy úton, akár a Kincsem Parkban, akár máshol, de meg fog valósulni.