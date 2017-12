Anyaország :: 2017. december 28. 18:08 ::

Jeruzsálem-ügy: hiába az ENSZ döntése, Orbánék nem ítélik el Trump lépését

Bár az ENSZ-közgyűlés elítélte Donald Trump amerikai elnök döntését, miszerint Jeruzsálembe költözteti át az amerikai nagykövetséget, és egyoldalúan a várost ismeri el Izrael fővárosának, a magyar kormány ezt nem tette meg.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban a parlament folyosóján ugyan már kijelentette, hogy Magyarország nem változtat a Közel-Kelet-politikáján, és nem viszi a nagykövetségét Jeruzsálembe, akkor sem ítélte el az amerikai döntést, holott addigra a világ vezetői már mind kikeltek magukból, és legalábbis sajnálatosnak nevezték az amerikai lépést.

Az MSZP-s Mesterházy Attila most egy írásbeli kérdésben kérdezett rá Szijjártó Péternél arra, hogy hogy is van ez, és hogy Jeruzsálembe költözteti-e Magyarország is a nagykövetségét, vagy sem. Szijjártó helyett államtitkára, Magyar Levente úgy válaszolt, hogy nem mondott semmit, ugyanis azt írta:

A magyar kormány nem kívánja kommentálni az amerikai külügyi döntéseket. Magyarország közel-keleti politikájában semmilyen változás nem történt az elmúlt időszakhoz képest.

Vagyis a magyar kormány az ENSZ-szel szemben továbbra sem ítélte el Trump döntését.

