Orbán: "a magyar gazdaság nem ment tönkre, mint az EU"

Az idei nem olyan találkozó, mint az előző években megszokhattuk, mert most mindenki lát és hall bennünket. Ez nem változtat azon, ami mondani akarunk, de változtat a hogyanon, így minden trollkodás, csipkelődés be van tiltva. Nyilvánossá tettük, leginkább az ellenfelünk miatt, a kiszivárgott mondataik miatt – mondta Orbán Viktor vasárnap délután, kötcsei beszédében a fideszes holdudvar előtt, zárt körben, az interneten közvetített beszédében. Azt mondta, hogy ők nyíltan beszélnek, szemben a Tisza Párttal, ezért közvetítik élőben a beszédet. Itt felidézte a Tarr Zoltántól származó, szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokat (ez a Magyar Hang mentegetése, de hogy miylen szövegkörnyezetben hangzanak jól az inkriminált és politikai analfabetizmust kikiáltó mondatok, az nem derül ki – a szerk.).



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

(Orbán továbbra is szerelmes a jiddis jövevényszavakba, nesze neked nyelvi "szuverenitás" – a szerk.), ebből áll a Tisza politikája is, ezt nevezhetjük kiskakaspolitikának. Azt is mondta, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas. A belénk vetett, megszolgált bizalom miatt nyertük és nyerjük sorban a választásokat. Az előttünk állónak is ez lesz a kulcsa, arról szól majd, hogy kiben lehet megbízni – mondta. Szerinte aki elveszti a hitelességét, balhét csinál, ebből áll a Tisza politikája is, ezt nevezhetjük kiskakaspolitikának. Azt is mondta, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.

Azt mondta, tavaly felállítottak egy tézist, hogy a nyugati civilizációt csak Közép-Európa mentheti meg, és nekünk a nyugati civilizáció életben tartásában van küldetésünk. Szerinte a tavalyi feltételezéseiket igazolták a történések. Arról beszélt itt, hogy igen lett a válasz arra a kérdésre, hogy felosztják-e Ukrajnát és hogy az oroszok győznek-e. Szerinte Amerika szembenézett a ténnyel, hogy Kína behozhatatlan előnyben van több területen is, azzal is szembenéztek, hogy Oroszország a háborút megnyerte, csapatok bevetése nélkül az visszafordíthatatlan, olyat pedig nem akarnak tenni. A másik tény, hogy Kína kiszorítja az Egyesült Államokat a térségéből. A harmadik tény, hogy az Európai Unió gyenge és az is marad. Ezért az Egyesült Államoknak haza kell menni, ezzel szétbontja a globális gazdaságot és regionálisak jönnek létre. A demokráciaexport is be van fejezve.

Szerinte finanszírozási verseny van az Európai Unió és Oroszország között, amit az oroszok megnyernek, mi pedig belerokkanunk. Arról is beszélt, hogy Ukrajna ütközőállam volt, nagyjából 50-50 százalékos orosz és nyugati befolyással. A háborúval ez megbomlott, ma a nyugatiak biztonsági garanciákról beszélnek, ami felosztást jelent a gyakorlatban. „Egy orosz zóna már létrejött, ez már a múlt” – fogalmazott. Lesz egy demilitarizált zóna és egy ukrán zóna is – tette hozzá. Szerinte 2008 óta az EU-t rosszul vezették, az Egyesült Államokat pedig jól (2009-2017 között Obama volt az elnök, Trump talán nem ért egyet ebben a kérdésben Orbánnal – a szerk.), ezért aztán az USA elhúzott. Ebből azt szűrte le, hogy az Európai Unió szétfeslik, és Európa hanyatlástörténetének epizódja lesz.

(Valóban, a minimálbéres vállalásból való minapi kifarolásukból is azt látjuk, hogy sikeres a repülőrajt, és nyilván ezért nem fogjuk már 2030-ig beérni Ausztriát, ahogy ígérték – a szerk.) Miért nem sikerült Európát világpolitikai és gazdasági tényezővé tenni? Szerinte azért, mert az EU annak idején még közös piac volt, aztán jött a gazdasági és politikai unió terve, de nincs közös költségvetési politika. Ez hosszú távon nem tud így maradni. Szerinte a következő lesz az EU utolsó hétéves költségvetése, ha egyáltalán elfogadják. Emiatt az eurózóna fel fog bomlani. Ebből ő lát elméleti kiutat, de ahhoz alapjaiban újra kellene szervezni az EU-t egy körkörös szerkezetté. Ennek a legszélén helyezkednének el azok, akik katonai és energiabiztonsági ügyben működnének együtt (Nagy-Britannia, Törökország, akár Ukrajna lehetne itt). A másik kör a közös piac, a harmadik a közös pénz, a negyedik pedig akik politikailag is össze akarnak hangolni bizonyos elveket, például gender. Szerinte a magyar gazdaság azért nem ment tönkre, mint az EU, mert leváltunk 2010 után, és a munkalapú gazdaságra álltunk át. Itt felsorolta a tranzakciós illetéket, rezsicsökkentést, rövid munkanélküliségi segélyt, közmunkát, családtámogatást, otthonteremtést, és a nők biztonságát, mint a magyar titkokat. „Miközben ők tönkrementek és a gazdasági teljesítményük csökkent, Magyarország azért nem ment tönkre és növelte a teljesítményét, mert 2010 után egy magyar gazdasági modellt hoztunk létre” – mondta.

Szerinte az EU még mielőtt szétesne, be akar rántani egy közös adósságba, utána már nincs más út, csak együtt maradni. „Az unió főnökei azt gondolják, hogy erre a közös eladósodásra a jó hívószó Ukrajna, vagyis a biztonság, erre hivatkozva akarnak közös hitelt” – fogalmazott. Ukrajna EU-s tagsága közvetve vagy közvetlenül beleviszi Európát a háborúba – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy az európai jogrendszer az iszlamizáció miatt fel fog bomlani, ahogy a biztonság is. (A hazai közbiztonság cigányútra tévedéséről persze nem beszélt – a szerk.)

Szerinte ki kellett volna egyezni az oroszokkal gazdasági ügyekben, az iszlámot kívül tartani, Törökországgal megegyezni, a Balkánt behozni, Kínával és az USA-val is megegyezni. Szerinte ezt azért nem tudták megtenni, mert nem voltak stabil kormányok az unióban, nem úgy, mint nálunk. A háború megértésének kulcsa, hogy versenyző piacok lesznek, visszatér a nagyhatalmi politika. Az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása, a kínai a multipoláris világrend, az ukrán cél a pénzügyi támogatás. Az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az USA bent tartása. Szerinte Trump célja, hogy megegyezzen gazdasági kérdésekben az oroszokkal. Az EU ki van szolgáltatva biztonságilag, és ez nem számolható fel, amíg tart a háború. Egy EU-Oroszország biztonsági megállapodásra lenne szükség. „Mi nem vagyunk ukránellenesek, akarunk jövőt Ukrajnának, de ez nem lehet egy tagság, hanem egy stratégiai együttműködési megállapodás” – fogalmazott. A háború folytatása egy vesztes európai politika – tette hozzá.

Békemenet és nemzeti konzultáció

Most pedig áttért Magyarországra, szerinte letisztul az eddig zavaros politikai képlet. Az első, hogy csatlakozunk a brüsszeli politikához, ez katasztrofális lenne. Ezt mondja a DK és a Tisza. A másik, hogy Magyarország kitart a kiépített modell mellett. Itt felsorolt mindent, amit a Fidesz-propaganda harsog, hogy mi történne, ha jönne a Tisza-kormány. „Közös háború, közös adósság, közös gazdaságpolitika, közös pénz” – summázta. Majd rátért Magyar Péter ki nem adott európai mentelmi jogára, szerinte ez példátlan. Egyiket fogják a brüsszeli politikusok, a másikat a bankárok, itt Kármán Andrásra utalt. „Béke, saját gazdaságpolitika, saját pénz” – ez a másik ajánlat 2026-ra.

Azt mondta, hogy ők az esélyesek. Ők vezetnek. „A mi saját elemzéseink azt mondják, ha most lennének a választások, 80 körzetet megnyernénk” – ismételte meg tusnádi számait. Elismerte, hogy át kellett ütemezniük a célzott gazdasági programjaikat, mert Trump nem tudott békét teremteni és nem indult el a gazdasági növekedést. Ezért mind fél év késéssel indult el. „Majd meglátjuk, hogy ez szerencsés, vagy szerencsétlen” – fogalmazott. Itt felsorolta a gazdasági intézkedéseiket. „Minden vállalásunkat meg fogjuk valósítani, igaz féléves csúszással” – mondta. Mi a győzelmi terv? Jó programmal, betartott ígéretekkel nem lehet önmagában választást nyerni. Az esélyesség nem váltja be saját magát, „meló van” (ismét csak a jól megszokott jiddis, ugyebár – a szerk.). Mindent végig kell csinálni, ahogy elterveztük, ennek végrehajtásáért Orbán Balázst nevezte ki az elnökség. A digitális életben részt kell venni – mondta. Békemenet, sőt békemenetek, szakpolitikai viták, mozgósítás. Hamarosan nemzeti konzultációt fogunk indítani a kiszivárgott adóemelési tervekről, ez is a mozgósítás része – jelentette be (tehát mégsem a választók véleményét kérik közpénzből, hanem a Fidesz mellett mozgósítanak... ki hitte volna... hogy bevallja? – a szerk.). „Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud, ismernek engem, nem vagyok ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve” – fogalmazott. Majd úgy búcsúzott, hogy „a mi hazánk egy olyan ország, amelynek speciális vezetői képességekre van szüksége, ha ostoba kormányunk lesz, tönkre fogunk menni.”

(Magyar Hang)