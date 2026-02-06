Anyaország :: 2026. február 6. 14:43 ::

Szerelmi bánat miatt lett öngyilkos az M1 híradósa

45 éves korában meghalt Kontra György, az M1 híradósa. Váratlanul hunyt el, a csatorna híradójának bemondója és a Világhíradó műsorvezetője volt. A Blikk megkereste az édesanyját, aki a következőt nyilatkozta:

– Szerelmi bánata volt, és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást – mondta, hozzátéve, hogy Kiskunfélegyházán volt állandó lakása, és itt, a közelben történt a baleset csütörtök hajnalban.



Fotó: M1 – Híradó / YouTube

Információik szerint a híradóst egy vonat gázolta halálra. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a lapnak azt írta, az ügyben a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárást indított.

Kontra György dolgozott az egykori Sirius Rádiónál, majd a Kiskun és a Trió televíziónál. Majd 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile munkatársa volt, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott. 2015-ben került az MTVA-hoz, ahol az M1 csatorna Híradójának bemondója volt. Később pedig a Világhíradó műsort is Kontra vezette. A lap állítja, hogy pár hónapja munkahelyet váltott, és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti központjában kezdett dolgozni mint multimédiás csoportvezető.

