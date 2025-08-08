Külföld, Gazdaság :: 2025. augusztus 8. 11:52 ::

Az ipar súlyos megrendeléshiánya akadályozza a német gazdasági fellendülést

Továbbra is súlyos megrendeléshiány akadályozza a német vállalatok kilábalását a gazdasági válságból a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének negyedéves rendszerességgel végzett felmérésének legfrissebb, pénteken publikált eredménye alapján.

A kimutatás szerint a vállalatok 36,7 százaléka saját bevallása szerint túl kevés megrendeléssel rendelkezik. Az arány az ifo júliusi felmérése szerint szinte változatlan maradt: áprilisban 37,3 százalék volt, és továbbra is jelentősen meghaladja a hosszú távú átlagot.

"A kis előrelépések ellenére még nem jutottunk ki a válságból" - kommentálta a felmérés eredményét Klaus Wohlrabe, az ifo gazdaságkutató intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) felméréseinek vezetője. "A tartós megrendeléshiány továbbra is a gazdasági fellendülés egyik fő akadálya", tette hozzá.

Az iparban ismét nőtt a megrendeléshiánnyal küzdő vállalatok aránya - 36,8 százalékról 38,3 százalékra. Különösen súlyosan érintett az autóipar, ahol az arány 35,4 százalékról 42,6 százalékra emelkedett, valamint a gépgyártás 46,1 százalékkal és az elektromos berendezések gyártása 40,6 százalékkal. A fémiparban is már a vállalkozások közel fele jelentett elégtelen megrendelésállományt.

A szolgáltatási szektorban kevesebb vállalat számolt be megrendeléshiányról: az arány 32,3 százalékról 29,9 százalékra csökkent. Az egyes ágazatokban azonban továbbra is feszült a helyzet. Továbbra is különösen érintettek a munkaerő-kölcsönző cégek, bár náluk is csökkent az arány, a korábbi 73,4 százalékról 56,3 százalékra. Az átlagosnál magasabb a megrendeléshiány a szálláshely-szolgáltatásban, 54,2 százalékos, valamint a reklámügynökségeknél és piackutató cégeknél, ahol 51,4 százalékos.

A kereskedelemben összességében továbbra is nehéz a helyzet. A nagykereskedelemben már a vállalkozások kétharmada, 66,2 százaléka panaszkodik a megrendelések hiányára, ami jelentős növekedést jelent az előző negyedévi 61,7 százalékhoz képest. A kiskereskedelemben sem javult a helyzet: az arány enyhén, 50,6 százalékról 51,0 százalékra emelkedett, így továbbra is minden második vállalkozás jelentette, hogy kereslethiánnyal küzd.

(MTI)