Aranyosi Péter visszavett Karinthy-gyűrűjére jelölték Novák Elődöt egy cigányvicc miatt

Büszke apaként feszít családja körében Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője: legnagyobb lánygyermeke elballagott az általánosból. A jeles alkalomról a közösségi oldalain is beszámolt, fedezte fel a Blikk.

A bejegyzés második felében az ország diákjainak és pedagógusainak is kijutott a dicsérő szavakból: "Büszke vagyok az idei újabb kitűnő bizonyítványokra, melyekért a gyerekeink mellett feleségem is rengeteget fáradozott. A legnagyobb már ballag, a legkisebb még ovis, így a szülői felelősséget sokféleképpen megéljük az eddigi négy gyerekünk mellett. Gratulálok a tanévet sikeresen teljesítő minden diáknak és szüleiknek, tanáraiknak is! Mindenkinek jó pihenést és sok valós élményt kívánok a nyárra, a szülőknek pedig a szünetre is kitartást."

Ám valahogy a kisördög mégis kibújt a politikai paletta szélsőjobb oldalát képviselő honatyából - fordul rá a bulvárlap a lényegre -, mert saját bejegyzéséhez, viccnek szánva, odaírta hozzászólásként a következő kérdést:

És egy találós kérdés: ki tudja, Kolompáréknál miért olyan nagy ünnep az ovis ballagás?

A megfejtést ugyan nem árulta el, más hozzászólók azonban megtették helyette. Többen – elsősorban a Redditen – pedig azt javasolták, hogy a pótbejegyzésért Novák kapja meg Aranyosi Péter stand-up-os visszavett Karinthy-gyűrűjét, írja a Blikk.

Újra előkerült Rikárdó

A Mi Hazánk alelnöke szerint azonban egy cigányvicc még nem cigányozás, ahogy egy rendőrvicc sem "rendőrözés"... Mellesleg úgy látja: viccekkel is rá lehet irányítani a figyelmet társadalmi problémákra.

Továbbá míg Aranyosi "elnézést és bocsánatot kért", addig ő inkább: