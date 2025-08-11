Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. augusztus 11. 09:28 ::

Az egyik legbátrabb gázai újságírót is meggyilkolta a "Közel-Kelet egyetlen demokráciája"

Az al-Dzsazíra katari hírtelevízió bejelentette, hogy négy újságírója és egy asszisztens életét vesztette egy izraeli csapásban vasárnap, Anasz as-Saríf, a csatorna egyik ismert tudósítója is meghalt.



The Journalist Who Covered the Starvation in Gaza was killed in Press Tent by Al Shifaa Hospital



"They’re not just starving a people — they’re killing the ones who tell the world.

Journalist Annas Sharif, who exposed Gaza's famine, was killed in a press tent outside… Annas SharifThe Journalist Who Covered the Starvation in Gaza was killed in Press Tent by Al Shifaa Hospital"They're not just starving a people — they're killing the ones who tell the world.Journalist Annas Sharif, who exposed Gaza's famine, was killed in a press tent outside… pic.twitter.com/km5SeaIWok August 10, 2025

Izrael szerint a 28 éves Saríf a Hamász palesztin szervezet egyik sejtjét irányította. A katari hírtévé arról számolt be, hogy Izrael az újságírók sátrára mért csapást az es-Sífa kórház közelében. A támadásban kórházi illetékesek szerint az al-Dzsazírának dolgozó öt ember mellett még ketten meghaltak.

Az izraeli hadsereg Saríf izraeli civilek és katonák elleni rakétatámadások tervezésében való részvételének bizonyítékaként Gázában talált hírszerzési információkat és dokumentumokat, köztük névjegyzékeket, kiképzési listákat és fizetési nyilvántartásokat mutatott be. Az ENSZ különleges jelentéstevője a múlt hónapban arra figyelmeztetett, hogy Saríf élete a munkája miatt veszélybe kerülhet, Izrael állításait pedig alaptalannak minősítette.

Az al-Dzsazíra visszautasította Izrael vádjait. A csatorna az egyik legbátrabb gázai újságírónak nevezte Sarífot, a támadás pedig a hírtévé szerint "kétségbeesett kísérlet emberek elnémítására Gáza megszállására készülve". Saríf mellett a csapásban életét vesztette Mohamed Kreike, Ibráhím Záhir és Mohamed Núfal, akik szintén a katari hírtelevízónak dolgoztak.

Az al-Dzsazíra közölte, hogy Saríf üzenetet hagyott hátra arra az esetre, ha életét veszíti.

"Soha nem haboztam átadni az igazságot úgy, ahogy van. Torzítás és csúsztatás nélkül, hogy Isten tanúja lehessen azoknak, akik hallgatnak" - írta Saríf. Az al-Dzsazíra a Saríf ellen felhozott izraeli bizonyítékokat koholmánynak nevezte.

"Anasz as-Saríf és kollégái az utolsó hangok egyike volt Gázában, amely elmondta a világnak a tragikus valóságot" - tudatta az al-Dzsazíra.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet szerint Izrael nem mutatott be érdemi bizonyítékot, hogy alátámassza, Saríf valóban "terrorista" volt.

"Izrael gyakorlata, hogy újságírókat hiteles bizonyíték nélkül militánsnak bélyegez, súlyos kérdéseket vet fel a szándékaival és a sajtószabadság tiszteletben tartásával kapcsolatban" - mondta Szara Kúda, a CPJ közel-keleti regionális igazgatója.

A CPJ adatai szerint a gázai konfliktus kezdete óta legalább 186 újságíró és médiaszakember vesztette életét a területen.

(MTI nyomán)