Háború, Anyaország :: 2025. augusztus 11. 13:22 ::

Amikor a főnökei népirtásáról van szó, Szijjártó valahogy mindig elfelejti a háború leállítását követelni

Izraeli kollégájával, Gideon Szaárral egyeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a közel-keleti helyzetről.

A tárcavezető arról számolt be a Facebookon, hogy az ukrajnai háború ügyében remélhetőleg sorsdöntő alaszkai csúcstalálkozó mellett a várható gázai események jelentik most a fő témát a nemzetközi politikában, ezért Gideon Szaárral áttekintették a közel-keleti helyzet alakulását.



Petike Szar Gedeonnal egy korábbi seggnyalási rekordkísérlet során

Tájékoztatása szerint a megbeszélés során hivatali partnerével egyetértettek négy fontos kérdésben:

1. A humanitárius segítséghez való hozzáférést növelni kell.

2. A túszokat - köztük a magyar állampolgárságú túszt is - haladéktalanul és feltétel nélkül szabadon kell bocsátani.

3. A biztonságos, terror- és rakétatámadások nélküli élethez való jogot helyre kell állítani minden, a térségben lakó ember számára.

4. A "Hamász nevű terrorszervezet" semmifajta funkcióval nem rendelkezhet a jövőben a Közel-Keleten.

(MTI nyomán)