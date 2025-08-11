Háború :: 2025. augusztus 11. 20:20 ::

Szlovén külügyminiszter: elfogadhatatlan és undorító az al-Dzsazírá tudósítóinak meggyilkolása

Az Európai Unió országai közül Szlovénia is fel meri emelni szavát a Gázai övezetben elkövetett izraeli népirtás ellen, illetve erélyes bírálatot fogalmaz meg a tömeggyilkolászást a világ tudomására hozó újságírók célzott likvidálása ellen. Kemény szavakkal ítélte el az al-Dzsazírá négy újságírójának, köztük a már életében legendává vált Anasz es-Saríf szándékos meggyilkolását Tanja Fajon szlovén miniszterelnök-helyettes, külügy- és Európa-ügyi miniszter - olvasható az al-Dzsazíra egyiptomi kiadásának honlapján.



Tanja Fajon (fotó: Vlada RS)

Íme az al-Dzsazírá katari pánarab hírtelevízió rövid híre Tanja Fajon szlovén külügyminiszter megnyilatkozásáról magyarul:

Az al-Dzsazírá újságíróinak meggyilkolása a Gázai övezetben elfogadhatatlan és undorító, mert az újságírók nem képezhetnek célpontot, támadásuk pedig a sajtószabadság és az igazság elleni támadás.

Egyébként Tanja Fajon, a szlovén kormánnyal egyetértésben július 17-én Szlovéniában nemkívánatos személynek nyilvánította az izraeli kormány két leginkább véresszájú (mert a többi sem sokkal különb – H. J.) tagját, Itamár Ben G’vír nemzetbiztonsági és Becálél Szmotrics pénzügyminisztert, akik nemegyszer a Gázai övezetbeli népirtás folytatására, illetve fokozására uszítottak.

Amint arról korábban a Kuruc.info is beszámolt : tegnap az izraeli hadsereg egy légicsapásban a Gázai övezetben meggyilkolta az al-Dzsazírá pánarab hírtelevízió négy újságíróját, köztük a népirtásról nagy bátorsággal és hősiesen tudósító Anasz es-Sarífot.



Anasz es-Saríf élőben tudósítja az al-Dzsazírát a földi pokolból (fotó: al-Dzsazírá)

Mi meg a szlovén külügyminiszter asszony bátor és tisztességes megnyilatkozása után várjuk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyilatkozását az al-Dzsazíra négy újságírójának beismerten célzott likvidálásáról.

H. J. – Kuruc.info